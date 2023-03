Derby Crotone-Catanzaro, parte di incasso devoluto per vittime naufragio

Una parte dell'incasso del derby calabrese di Serie C tra Crotone e Catanzaro sarà devoluto ai familiari delle vittime del terribile naufragio di lunedì scorso a Steccato di Cutro per "offrire un sostegno concreto". Lo rende noto il Crotone.

Il Catanzaro, invece, giocherà con una maglia speciale, con colori diversi dai soliti, sulla quale sarà impressa la data della gara mentre nella parte posteriore campeggia la scritta “Be Real Fair Play”. Le maglie saranno poi poste all'asta il cui ricavato andrà a sostegno delle vittime del naufragio.

Crotone-Catanzaro, gara valevole per la trentunesima giornata del girone C di Lega Pro, è in programma lunedì 12 marzo alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida. A seguito delle disposizioni delle autorità competenti - aggiunge il club calabrese - è vietata la vendita per i residenti a Catanzaro e provincia.