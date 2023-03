Naufragio Cutro: parente vittime, "sotto la barca ci sono ancora molti corpi"

"Per favore, non sospendete le ricerche in mare dei nostri cari. Noi pensiamo che sotto la barca ci siano ancora molti corpi". A dirlo è Zahra Barati, una donna afghana che nel naufragio del 26 febbraio ha perso il fratello partito dalla Turchia per raggiungere la sorella in Finlandia.

"Chiediamo che lo Stato ci aiuti - dice la donna a Manuelita Scigliano, portavoce di Rete 26 Febbraio, costituita dopo il naufragio da decine di associazioni e organizzazioni umanitarie - Per favore continuate la ricerca nel mare finché si trovi l'ultima persona dispersa. Noi vogliamo un aiuto" è l'appello di Zahra che conclude: "Ringrazio questo popolo che ci ha dato voce".