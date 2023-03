Naufragio migranti: il mare restituisce un altro corpo di bambino. Le vittime salgono a 79

STECCATO DI CUTRO - Il mare continua a restituire i corpi delle vittime del naufragio di domenica 26 febbraio. Dopo i due corpi - di un bambino e di u uomo - trovati nelle prime ore del mattino, poco dopo mezzogiorno è stata rinvenuta la 79esima vittima. Gli uomini che stanno conducendo le ricerche hanno trovato in mare il corpo di un bambino. Difficile presumere l'età per le pessime condizioni del corpo rimasto in acqua per 15 giorni. I ritrovamenti confermano sempre più quello che si era temuto dalle prime ore del naufragio: è stata una strage di bambini. Sale, infatti, a 33 il numero dei minori deceduti nel naufragio e diventano 24 quelli compresi nella fascia d'età tra 0 e 12 anni.

Intanto, a due settimane dal naufragio non si fermano le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del naufragio del natante di immigrati in località Steccato di Cutro in provincia di Crotone. Vigili del Fuoco soccorritori acquatici con acquascooter congiuntamente alla Guardia Costiera perlustrano in lungo ed in largo il tratto di mare mentre operatori Vigilfuoco con Quad e squadre di terra verificano il tratto di spiaggia.