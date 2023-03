Verso Crotone-Catanzaro, l'attesa di Zauli: "Queste sono le partite più belle da preparare"

“Queste sono le partite più belle da preparare. Per chi gioca a calcio sono quel tipo di partite che è bello vivere prima, durante e si spera anche dopo. Però l’adrenalina che ti portano va assolutamente vissuta. E’ stata una settimana scivolata via davvero bene”. Crotone-Catanzaro è alle porte, e la marcia di avvicinamento ha incontrato la serenità necessaria per arrivare nelle migliori condizioni. La classifica conta relativamente visto che il distacco non permette di assecondare voli pindarici, ma il derby custodisce ugualmente interesse e motivazioni sufficienti. Lo ribadisce e sottoscrive Lamberto Zauli, il quale arriva all’appuntamento con una punta di rammarico per non poter incidere in maniera dirimente sul piano della graduatoria. Ma l’allenatore sa come trasmettere le giuste energie mentali e nervose per un duello che ha il suo significato per le prospettive future di una squadra che sta lavorando per trovare la sua nuova identità in ottica spareggi. “Peccato non possa avere effetti per la classifica, ma resta una partita di grande fascino e comunque importante per noi. Anzitutto perché c’è l’entusiasmo giusto visto che non vedi l’ora di sfidare quelli che in questo momento stanno vincendo il campionato. Naturalmente contro squadre così forti hai bisogno di una condizione atletica, psicologica, di una buona autostima, personalità, componente tattica. E bisogna essere pronti sotto tanti aspetti”. Ma Zauli spiega anche il valore extra classifica contenuto nelle pieghe del derby: “Il derby di Catanzaro è per noi una partita importante, perché significa anzitutto affrontare un’avversaria di livello, e fare un’ottima partita darebbe autostima importante per arrivare alle nostre partite, che fa la differenza. E questa è una partita che apparentemente ha poco significato, guardando ad esempio la classifica, ma in realtà ci siamo detti negli occhi in questi giorni che ne ha invece parecchi. Siamo pronti ad affrontare e trovare certezze in questa partita”.

L’infermeria presenta soltanto Bove, mentre Awua è tornato a disposizione. Zauli ha in serbo ulteriori novità, sempre per quel concetto di conoscenza e crescita in corso: ? “Sicuramente qualcosa cambia, però sono davvero contento di questi ragazzi. Per conoscerci, ho fatto delle valutazioni rispetto all’inizio, scelte che possono servirci anche per il futuro”. Del Catanzaro ha massimo rispetto, ma preferisce dirottare l’attenzione sui suoi ragazzi, dei quale nutre massima fiducia: “Massimo rispetto per quello che stanno facendo, ma mi piace concentrarmi sulla qualità dei nostri ragazzi. Vogliamo migliorare le nostre cose, e facendo questo possiamo fare una grande partita. E in generale mi aspetto una crescita partita dopo partita. Quello che a me piacerebbe in ottica playoff, è mostrare una solidità che una squadra deve trasmettere sia all’avversaria che a se stessi”.

Zauli è da poco tempo a Crotone, ma ha già compreso il valore e l’importanza del derby per la piazza. “Sono qui da tre settimane, mi piace frequentare la città e parlare con le persone. Mi piace viverle, mi dà la carica di trasmettere quello che mi dà la gente poi alla squadra. E i ragazzi sanno cosa vuol dire far parte del Crotone, non soltanto quanto valga la partita contro il Catanzaro. E mi inorgoglisce il fatto di rappresentare la storia del Crotone”. Il derby, anche il futuro, con i rossoblù chiamati a stappare energie e motivazioni da qui a fine aprile: “Siamo in una situazione anomala – ammette l’allenatore -, con il primo posto lontano e il secondo ormai quasi blindato. E sappiamo che giocare senza classifica diventa difficile. Quindi la nostra sfida è quella di vivere le partite come se fosse la finale. Significa acquisire un livello di mentalità importante. Bisogna giocare per orgoglio, trovare delle motivazioni enormi sarebbe un passo in avanti notevole. Anche per affrontare poi con lo stesso spirito quelle successive”.