Ospedale di Crotone, la Polizia potenzia il posto fisso. Allarme diretto con questura

Il questore di Crotone ha disposto, "alle luce delle direttive emanate a livello nazionale dal Ministro dell’Interno e recepite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza", l’incremento dell’organico e delle attività del posto di Polizia presente al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo ionico.

"Il rafforzamento - spiega una nota della questura - prevede la presenza di un maggior numero di poliziotti ivi in servizio nelle ore di maggiore affluenza del pubblico di tutti i giorni feriali, in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti che al Pronto Soccorso si rivolgono per ragioni di salute. Tale primaria esigenza ha, altresì, comportato non solo un’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte degli operatori del controllo del territorio al fine di monitorare, soprattutto nelle ore notturne, il presidio ospedaliero ma anche l’implementazione, d’intesa con la direzione sanitaria del nosocomio, di soluzioni telematiche che consentano agli operatori sanitari di allarmare direttamente la Sala Operativa della Questura di Crotone in caso di eventi di particolare gravità.

Le citate iniziative finalizzate alla maggiore tutela dell’ambito ospedaliero, unitamente al servizio di vigilanza privata già previsto dalla Azienda Sanitaria Provinciale, garantiranno a tutti i cittadini maggiore sicurezza e una migliore fruizione del servizio sanitario locale".