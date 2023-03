Crotone-Catanzaro, Zauli soddisfatto: "Prova di alto livello, per noi è un punto di partenza"

Voleva delle risposte, e in parte le ha ottenute. “Sono contento della prestazione offerta dalla squadra. Questo per noi è un punto di partenza, è stata una prestazione di tecnica e aggressività, una prova di un certo livello contro una squadra forte e che sta dominando la stagione. Dobbiamo partire da questa partita, per la classifica possiamo far poco, ma da questa ci aspettavamo una squadra che uscisse con delle certezze e sicurezze. E io penso che i ragazzi abbiano fatto una partita importante, ma in questo finale di campionato ci aspettano partite altrettanto importanti”. “Il mio compito - continua - è quello di iniettare le stesse attenzioni e concentrazioni nelle partite che restano da qui alla fine della stagione regolare. Perchè questa è una squadra si dovrà presentare ai playoff per vincere il campionato in queste condizioni: con coraggio, aggressività e determinazione”.