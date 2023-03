Un minuto di silenzio per le vittime del naufragio. Inizia così il derby Crotone-Catanzaro (Fotogallery)

CROTONE - Un intenso minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, con le due squadre rivali schierate insieme a centrocampo e con la commozione degli spettatori presenti sugli spalti dell'Ezio Scida. E' iniziato in questo modo il derby tra Crotone e Catanzaro per il quale le due società hanno voluto promuovere della iniziative di solidarietà a favore dei superstiti e delle famiglie delle vittime della strage di migranti avvenuta domenica 26 febbraio scorso. A questo scopo l'Fc Crotone ha devoluto parte dell'incasso della più importante partita della stagione, mentre il Catanzaro ha deciso di giocare con maglie realizzate appositamente per l'evento che saranno poi messe all'asta ed il cuo ricavato andrà in beneficenza per le vittime del naufragio. Sia Crotone che Catanzaro hanno giocato con il lutto al braccio.