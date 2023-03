Antica Kroton, secondo atto: Invitalia ha affidato i servizi di verifica sulla progettazione

Secondo giro di boa nell'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione del progetto Antica Kroton. Invitalia, in qualità di centrale di committenza della quale il Comune di Crotone ha inteso avvalersi per gli interventi di sua competenza, ha comunicato l'aggiudicazione del lotto prestazionale 2. Si tratta dei servizi di verifica sulla progettazione definitiva ed esecutiva già affidata nell'ambito del lotto prestazionale 1. Con un importo complessivo a base d'asta di 294.156 euro, i servizi sono stati affidati a tre società specializzate in verifica della progettazione, tante quanti sono i cluster in cui sono stati suddivisi gli ambiti d'intervento del progetto di riscoperta dell'antica colonia magnogreca.

Il cluster 1 (percorso naturalistico e paesaggistico collina di Santa Lucia, fruibilità tra l'abitato antico e l'Herion Lacinio) è stato aggiudicato a Bureau Veritas Italia srl, società francese con sede in Italia a Senigallia. Il cluster 2 (riscoperta del quartiere centrale, Acquabona; riscoperta del quartiere centrale, area stadio-parco Pignera; restauro e recupero funzionale camminamenti, bastioni e rivellini) alla milanese Conteco Check srl che ha letteralmente abbattuto i prezzi con un ribasso del 59,9 per cento. Infine il cluster 3 (area Gravina, area ex Ariston, fruibilità attraverso il vecchio tracciato ferrovia Calabro Lucane, fruibilità sui tracciati urbani esistenti, area di Campitella e Chiusa Caivano) aggiudicato a Rina Check srl, società del gruppo genovese Rina.

Dopo la conclusione del lotto prestazionale 1 (1.715.911 euro a base d'asta) che ha portato il mese scorso alla scelta dei professionisti incaricati della progettazione dell’opera, e l'odierna assegnazione dei servizi di verifica con il lotto prestazionale 2, le procedure di gara per il programma di riscoperta dell'antica polis di Kroton proseguono con il lotto prestazionale 3, che attiene ai lavori veri e propri per i quali ci sono in ballo 24.513.022 euro, ed i servizi di collaudo, 171.591 euro a base d’asta, inseriti nel lotto prestazionale 4. L'intervento complessivo a base d’asta, Iva inclusa, ammonta a circa trenta milioni di euro: 29.636.820,485.