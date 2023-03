Naufragio Steccato: recuperato a Belcastro cadavere di un uomo, vittime salgono a 80

Continua a crescere il numero delle vittime del naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Intorno alle ore 14 di oggi è stata recuperata l’80esima vittima. E’ stato un elicottero della Guardia costiera ad avvistare dall’alto un cadavere nel tratto di mare antistante il comune di Belcastro, in provincia di Catanzaro, alcuni chilometri a sud del luogo del naufragio.

Dall’elicottero sono state allertate le squadre di terra ed è stato chiesto l’ausilio anche della polizia municipale del vicino comune di Botricello. Il corpo recuperato è quello di un uomo dall’apparente età di 30 anni, in avanzato stato di decomposizione, difficile da identificare essendo rimasto in acqua per sedici giorni. Sul posto è intervenuta anche la squadra scientifica della Polizia di Stato e il medico legale per autorizzare la rimozione del cadavere.