Pallanuoto serie B, l'Auiditore sbanca Napoli. Bene anche i giovani dell'under

SERIE B

Una vittoria pesantissima, contro un avversario tra i più temibili del torneo, in una piscina che ha fatto la storia della pallanuoto italiana. La Rari Nantes Crotone espugna anche la Scandone di Napoli, nonostante le assenze pesanti di Massimo Giacoppo e Deni Zovko. Una gara dominata fin dall’inizio dagli squali biancazzurri, scesi in vasca con una ferocia agonistica che ha prevalso anche sulla tecnica. Tre punti, quelli maturati con la GLS Napoli Lions, che servono per tenere a distanza gli inseguitori, in attesa del prossimo turno di campionato, che potrebbe regalare qualche sorpresa. “Dedichiamo questa splendida affermazione – dichiata il presidente, Vincenzo Arcuri – a Gabriel e Angela. La dedichiamo anche a Sharida e a tutte le vittime della tragedia di Cutro. Vincere a Napoli non è mai facile. La Scandone è un tempio della pallanuoto napoletana e quando viene violata si racconta sempre di un’impresa. I ragazzi sono stati bravissimi ad iniziare alla grande, sorprendere gli avversari con ritmo e sortite offensive pericolose. In seguito, raggiunto il vantaggio di tre reti non si sono più voltati indietro ed hanno portato a casa il risultato. L’approccio al match non è stato dei migliori per via di alcune defezioni per malattia dell’ultimo minuto, ma il mister e i ragazzi hanno reso la circostanza ininfluente.

La partita nel secondo e terzo tempo con la Rari avanti anche di sei e sette goal, non è stata bellissima. Ma chiaramente a noi servivano i tre punti per mantenerci in vetta alla classifica con una giornata in meno da giocare e con uno scontro diretto in più vinto. Complimenti ai ragazzi. Complimenti al mister”.

Tra i protagonisti con due reti il crotonese Aldo Amatruda: “È stata una partita molto complicata al di là di quello che sembra dal risultato. La squadra non era al completo ma con la voglia e la tenacia di non mollare mai siamo riusciti a portare i 3 punti a casa in un campo ostico come quello di Napoli. Sono molto contento della prestazione, stiamo lavorando per giocare al massimo tutte le partite”. A fargli da eco anche il portiere, Pasquale Palermo: “Nonostante la mancanza di due elementi importanti del nostro roster siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Abbiamo badato più alla sostanza che alla forma perché non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, soprattutto negli ultimi due parziali dove in alcune situazioni abbiamo abbassato la soglia di attenzione e questo è un errore da evitare. Ora ci godiamo la vittoria e da lunedì testa alla prossima gara”.

GLS NAPOLI LIONS-RARI NANTES AUDITORE 8-12

GLS NAPOLI LIONS: Santovito, Dipeso, Pariso, Scotti Galletta, Malandrino, Riccitiello, Telese, Ronga, Santamaria, Cossu, Silipo, Giannetti. Tpv: Galasso.

RARI NANTES AUDITORE KR: Sibilla, Amatruda 2, Abela 1, De Lucia 1, Cusmano 3, Tkac 1, E. Giacoppo 2, Ursino, Candigliota 1, Fusto, Caliogna 1, Palermo.

ARBITRO: Puglisi.

AUDITORE YOUNG

UNDER 18 e Under 12