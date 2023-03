La denuncia del garante: nell'ospedale inagibili i locali per ricovero detenuti

CROTONE - Nei locali dell'ospedale utilizzati per il ricovero dei detenuti “permane la situazione di inagibilità dei locali, già segnalata il 18 febbraio scorso, dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio, alle competenti Autorità Sanitarie”. Lo rende noto il Garante Comunale dei detenuti, Federico Ferraro, a seguito della visita avvenuta il 13 marzo alla presenza degli Agenti di Polizia Penitenziaria.

Ferraro ribadisce: “Permane il guasto idrico che rende inagibile per le persone detenute l’utilizzo dei locali per motivi di ricovero e per la Polizia Penitenziaria come servizio di piantonamento. Permangono altresì i problemi di umidità, già segnalati, nonché l’inquinamento acustico a motivo della presenza degli impianti di vario tipo al piano terra, in prossimità delle camere da ricovero per detenuti”.

Il garante dei detenuti ricorda che “con il precedente Commissario straordinario si era convenuto circa la necessità di individuare locali idonei alla degenza a tutt’oggi nulla è avvenuto in tal senso” e per questo “è stato sollecitato con urgenza un intervento del nuovo Commissario Straordinario ASP Crotone e del Direttore del Presidio Ospedaliero a che si intervenga, senza indugio alla soluzione degli interventi oramai improcrastinabili. Il diritto alla salute e la dignità dei degenti costituiscono la base di ogni Stato di diritto”.

La segnalazione, informa Ferraro, è stata inoltrata al Ministro della Salute, al Sottosegretario per la Salute ed al Presidente della Regione in funzione di Commissario Regionale alla sanità.