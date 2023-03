Naufragio, proposta di conservare i messaggi di solidarietà davanti al Palamilone

CROTONE - Raccogliere i messaggi e le foto lasciate davanti al Palamilone per omaggiare le vittime del naufragio di Steccato di Cutro e farle diventare un pezzo di storia della città. E' la proposta che ha lanciato il consigliere comunale del gruppo Consenso, Enrico Pedace, scrivendo al sindaco di Crotone, Vicenzo Voce, ed agli assessori alla cultura ed ai servizi sociale, Nicola Corigliano e Filly Pollinzi.

"Propongo al Comune attraverso l'ufficio cultura - scrive Pedace - di raccogliere i messaggi e i cartelli lasciati davanti al Palamilone in memoria delle vittime del naufragio per conservarli come documenti storici di quanto accaduto dal 26 febbraio nella città di Crotone e nella provincia".

Anche se si tratta di semplici biglietti, scritti spesso da bambini o mamme colpite dalla tragedia, sono documenti che faranno capire quello che la popolazione ha vissuto e come è stato espresso il sentimento di solidarietà da chi scappa da situazioni insostenibili. Ci sono cartelli di contestazione sui mancati soccorsi che, nel tempo, potranno far capire anche il clima che c'era sulla vicenda.

Nella 'Spoon river' che si è creata davanti al Palamilone ci sono le foto delle vittime che i familiari hanno messo accanto ai messaggio di solidarietà scritti da cittadini, studenti ed alunni crotonesi. Ci sono tanti peluche che rappresentano meglio di orni altra cosa la strage di bambini avvenuta nel naufragio: sono, infatti, 35 complessivamente i minori deceduti di cui 26 quelli compresi nella fascia d'età tra 0 e 12 anni.