Naufragio, proposta medaglia d'oro per popolazioni di Cutro e Crotone

CIRO' MARINA - Conferire la medaglia d’oro al merito civile ai cittadini di Crotone e Cutro. È questa la proposta, approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Cirò Marina, nella seduta del 14 marzo scorso per riconoscere “l’impegno di cittadini, amministratori e istituzioni locali di Crotone e Cutro nel soccorso dei migranti” che “hanno dimostrato al mondo intero la generosità del popolo italiano anche in momenti così drammatici”.

Il Consiglio comunale, così come è riportato nella delibera numero 10 del 14 marzo, ribadisce che “attribuire un riconoscimento alle comunità di Crotone e di Cutro significa anche non dimenticare questa immane tragedia e riconoscere simbolicamente “l’importanza del dovere morale di tanti che, come il nostro territorio, quotidianamente sostengono con impegno e responsabilità l’accoglienza con concretezza, realismo ed umanità”.