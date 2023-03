Verso Andria-Crotone, la missione di Zauli: "Vincere per consolidare le nostre certezze"

Si torna in campo, tre giorni dopo il dispendioso impegno contro il Catanzaro che ha evidentemente estratto risorse fisiche e mentali importanti. La classifica è ormai blindata, e l'impegno di giovedì pomeriggio ad Andria (inizio ore 14,30) si incastra in un percorso 'sereno', ma che Lamberto Zauli vuole aggredire con decisione proprio in vista di quei playoff che diventano lo snodo decisivo del torneo per il Crotone. Il derby è dunque alle spalle, e da qui in avanti occorrerà trovare motivazioni per spingere sull'acceleratore. “Le prossime partite ci serviranno per migliorarci, per consolidare le nostre certezze. E Andria sarà un importante test in questo senso. Il mio obiettivo è quello di tenere alta le tensione, vogliamo far punti, crescere e giocare per vincere. Quindi cercherò di mettere una squadra che andrà molto forte”. Le parole di Zauli sono un monito per continuare a spingere e trovare stimoli da qui alla fine della stagione regolare. E se contro la prima della classe quelle arrivavano inevitabili, bisognerà alimentarne nuove in match apparentemente meno nobili. E alla luce del recente impegno del derby ed in quello di domenica contro la Viterbese, l'allenatore è pronto per modificare in parte le risorse da impiegare: “Sicuramente qualcosa si cambierà. La classifica ci può permettere di non rischiare niente su qualche giocatore che ha spinto. Il mio obiettivo è quello di far comprendere a tutti i giocatori che non ci sono titolari e riserve, e queste partite lo dimostreranno. E mi auguro che ci sia risposta da parte di tutti, perchè dovremo arrivare è arrivare ai playoff con le maggiori risorse possibili”. Ripartendo da Andria, contro un'avversaria pericolante ma insidiosa: “Hanno ricambiato allenatore e fatto una grandissima vittoria a Monopoli giocando anche con coraggio. Sarà una partita difficile ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo assolutamente voglia di perdere terreno sulla nostra crescita” .