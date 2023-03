Migranti: Vescovi Calabria, 'aprire i canali dell'accoglienza'

"Dolore e sconcerto per la tragedia di Steccato di Cutro". E' quanto esprimono i vescovi calabresi manifestando l'auspicio "che l’Unione Europea e il Governo italiano trovino decisamente una sinergia comune per aprire canali di accoglienza, permettendo così a chi chiede rifugio di giungere in Europa in modo sicuro". I presuli, in occasione della sessione straordinaria della Conferenza episcopale Calabra, riunita a Catanzaro e presieduta dall'arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova mons. Fortunato Morrone, "parimenti hanno apprezzato la forte sensibilità umanitaria dimostrata dalla popolazione locale, con evidente riflesso anche della profonda fede cristiana, espressa in forme eloquenti e concrete di solidarietà e di denuncia per quanto accaduto".

C'è inoltre "viva attesa" per l’udienza concessa dal Santo Padre il prossimo 27 marzo all’Episcopato Calabro, ai seminaristi e formatori che, riporta una nota, "hanno rivolto un pensiero augurale a papa Francesco in occasione del decimo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, ringraziando il Signore per il dono del suo servizio petrino e ricordano con gratitudine la sua visita alla Diocesi di Cassano allo Jonio, e le sue forti parole per la promozione della legalità e per il sostegno ai fragili e agli indifesi. Per questo - è detto ancora nella nota - è stata rinnovata la gratitudine per l’opportunità di incontrarlo: si tratta di un momento storico senza precedenti per la Chiesa calabrese, che certamente apporterà frutti di rinnovamento e di Grazia".