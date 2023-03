Riconoscimento ufficiale per i volontari della Protezione Civile. L'evento al Comune di Isola

"Sono passati ormai venti giorni da quel triste 26 febbraio che ha scosso il nostro territorio col terribile naufragio della Summer Love, l’imbarcazione incagliatasi a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, causando la morte accertata di 86 migranti e, ad oggi, circa altri 15 dispersi". A dirlo è la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga che intende elogiare l’operato di tutte le associazioni di Protezione Civile "uomini e donne - dice - che difficilmente cancelleranno dalla loro testa le strazianti immagini di questi giorni". E' volontà della Sindaca svolgere un evento a Isola Capo Rizzuto venerdì 24 marzo, ore 14.30, con la presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Già in precedenza è stata fatta una nota di lode e ringraziamento da parte del Sindaco Maria Grazia Vittimberga a tutte le associazioni del territorio, "ora si ritiene doveroso dare loro anche un riconoscimento simbolico - si legge nella nota - per tutto quello che hanno fatto e quello che continuano a fare. Non solo le associazioni di Isola Capo Rizzuto, che sono sicuramente quelle più attive e presenti, ma tutte quelle intervenute sul posto al pari delle forze dell’ordine, di ogni grado, che verranno premiate allo stesso modo per il loro grande lavoro". Durante la giornata ci saranno momenti toccanti con racconti di volontari e medici intervenuti nelle prime ore, oltre all’intervento delle associazioni che hanno dato supporto alle famiglie e ai superstiti nei giorni successivi alla tragedia. L’evento ha l’obiettivo di ringraziare tutti i volontari per l’animo nobile e per il senso di altruismo che dimostrano da sempre attraverso il loro operato. Sentimenti che sono il vero motore di alcune realtà che svolgono questa attività senza mai chiedere nulla in cambio.