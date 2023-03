CROTONE - Scritte ingiuriose contro le forze dell'ordine sono apparse su alcune panchine in via Vecchia Carrara. Le scritte sarebbero state già segnalate nella giornata di mercoledì al Comune di Crotone, ma ancora nessuno è intervenuto a ripulire le due panchine. Ignoto il motivo del gesto. Di sicuro è necessario togliere le scritte per restituire dignità alla zona e ribadire la piena vicinanza alle forze dell'ordine.