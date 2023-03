Nuotatori Krotonesi, brilla Lorenzo Fonte ai campionati di Fondo a Napoli

Sabato 11 marzo nella piscina "Felice Scandone" di Napoli si sono svolti i Campionati di Nuoto di Fondo; in questa occasione la Nuotatorikrotonesi ha presenziato con l'atleta Lorenzo Fonte. Iscritto nella specialità dei 5000 mt stile libero, completa la gara in 1h02'10" migliorando di circa 10 minuti il suo personale del 2022.

Buona prestazione per Fonte, che ben spera per le prossime gare sulla lunga distanza.