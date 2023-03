Checco Pallone con le sue “serenate” ha dato il via a Sona World Festival

Successo per il primo concerto di apertura del “Sona World Festival”, rassegna organizzata da CalabriaSona e ItalySona e dedicata al mondo della World ed Etno Music, una novità nel panorama calabrese. L’appuntamento, realizzato alla Fabbrica di Crotone, ha visto protagonista Checco Pallone e la sua band, con in testa il grande sassofonista Alberto La Neve e la meravigliosa voce di Tiziana Grezzi.

Checco ha presentato al numeroso e attento pubblico di Crotone il suo nuovo album “Serenate – Fiore Selvatico”, un tributo ai testi poetici e agli scrittori della nostra terra che, grazie al lavoro di Pallone, sono diventate delle meravigliose canzoni. Un concerto di composizioni originali da ascoltare, ma anche omaggi alla canzone classica napoletana e del sud Italia dove gli autori calabresi si sono sempre contraddistinti. Checco Pallone e la sua band hanno coinvolto e rapito il pubblico, tra musica e momenti di interazione, con grande riscontro e apprezzamento che hanno portato, dopo circa due ore di concerto, ad una serie di bis richiesti a gran voce.

Sona World Festival continuerà nelle prossime settimane con oltre 10 appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale, una sfida per accendere i riflettori della cultura e della musica di qualità nella nostra provincia e non solo. Inserito nei circuiti della grande World Music italiana, il festival è un’occasione per portare tra Crotone e Crucoli dei veri e propri maestri nazionali che hanno fatto della musica “identitaria” un punto di partenza sviluppandola tra gli universi jazz, blues, rock e anche elettronica.

I concerti riprenderanno il 25 marzo a Crotone presso La Fabbrica e il 26 Marzo a Crucoli con Federica Greco e Paolo Presta: due tra i più affermati artisti calabresi dediti alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio etnopopolare del sud Italia. Tutto il programma delle settimane successive verrà presentato ufficialmente martedì 21 Marzo, alle ore 10, in un incontro pubblico presso la libreria Cerrelli di Crotone alla presenza delle organizzazioni e degli Enti coinvolti.

Il progetto Sona World Festival è realizzato grazie a CalabriaSona e Italysona ed è sostenuto dal Nuovo Imaie, da La Fabbrica, da Marasco Comunicazione, dal Comune di Crucoli, dall’associazione Cult ed è organizzato in collaborazione con la Libreria Cerrelli, Circolo arci le100Città, Jobel, Video Calabria, BlogFoolk e la Rete Italiana World Music.