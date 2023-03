Verso Crotone-Viterbese, Zauli punta alla vittoria: "vogliamo arrivare al top ai playoff

Quattro pareggi consecutivi e la voglia di riempire il tempo che intercorre da qui alla fine della stagione regolare provando a incamerare più successi possibili. Perché per quanto possano risultare platonici, costituiscono un ingrediente fondamentale ai fini dell'entusiasmo e delle certezze. Lo cerca Zauli, chiamato ad iniettare i suoi dogmi che dovranno essere punti di forza nei futuri playoff. A cominciare dalla sfida contro la Viterbese.

"Queste gare che ci restano da giocare ci serviranno per arrivare al top in vista dei playoff - ha spiegato- Ho parlato con i ragazzi e ho detto loro che dobbiamo arrivarci con sei successi. Poi, se ci arriviamo creando una nostra identità significa che avremo raccolto il massimo, ma per noi l’obiettivo resta sempre vincere”.

Il tecnico fa un passo indietro e torna sulla partita di Andria. "Abbiamo giocato tre partite in una settimana e considerando la nostra classifica, mi sembrava inopportuno mettere sotto sforzo alcuni giocatori. In un recupero incompleto la squadra perde intensità e potremmo rischiare degli infortuni. Poi, c’è la parte tecnica. Noi dobbiamo arrivare ai playoff con le idee chiare e queste gare danno l’opportunità a tutti di sentirsi importanti e giocarsi la loro chance. A sette partite dal termine, ho pensato che contro la Fidelis Andria potevamo cambiare qualcosa"

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico recupera Bove ma perde Mogos per un piccolo problemino. In questa direzione prevista altra rotazione, sempre in funzione di quei playoff che restano il punto chiave della stagione.