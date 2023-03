Incidente stradale: 23enne di Torretta di Crucoli muore a Parma, grave il fratello

Una ragazza di Torretta di Crucoli è morta, sua fratello versa in gravi condizioni: è il bilancio di un grave incidente avvenuto nella serata di sabato a Sissa Trecasali, in provincia di Parma. La vittima è Sara Loiero, 23 anni, che viaggiava in un'auto insieme al fratello Pasquale, di poco più grande. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è finito in un canale.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori. I due ragazzi sono stati trasportati in ambulanza all'Ospedale Maggiore ma la giovane è poi deceduta nel corso della nottata, dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire le cause dell'incidente mortale, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

Sara Loiero, originaria di Torretta di Crucoli, viveva nel parmense da settembre. Frequentava l'Università di Parma. Sara si era trasferita in Emilia da settembre insieme alla famiglia, la madre ed il padre e il fratello Pasquale, che ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.