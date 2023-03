Una vittoria in rimonta. Il Crotone accelera e supera la Viterbese

Serie C, il Crotone supera in rimonta la Viterbese. Ma la festa è del Catanzaro promosso aritmeticamente in serie B

Una vittoria in rimonta. Utile per risollevare il morale in un contesto evidentemente ancora tutto in evoluzione e che necessita di tanti miglioramenti. Il successo permette di interrompere la serie di quattro pareggi. consecutivi Il Crotone supera la pratica Viterbese capovolgendo l'iniziale 0-2 che aveva caratterizzato una prima parte sorprendente. Ed invece la squadra di Zauli ha rialzato la testa uscendo dagli spogliatoi con un altro piglio. Dapprima accorciando le distanze con Tribuzzi, poi trovando il pareggio con Gomez e infine completando la rimonta con la rete di D'Errico nel finale che permette di riprendere il discorso con la Vittoria interrotto dopo Francavilla. Tante le novità in avvio. Ci sono Tribuzzi e Spaltro al posto di Crialese e Calapai. In attacco Chiricò e D'Errico, si piazzano a supporto dell'unica punta, Gomez. Cambio anche tra i pali, dove Branduani subentra a Dini.

Una reazione importante e significativa quella offerta, ma servirà evidentemente ben altro in prospettiva playoff.

Una soddisfazione platonica nella domenica che celebra la Vittoria aritmetica del Catanzaro, promosso in serie B con cinque giornate d'anticipo.

CROTONE: Branduani; Cuomo, Golemic, Gigliotti (1’st Giron); Spaltro (15’st Calapai), Petriccione, Vitale (1’st Awua); Tribuzzi (44’st D’Ursi); Chiricò (48’st Pannitteri), D’Errico; Gomez. A disp. : Dini, Martino, Papini, Bove, Carraro, Crialese, Cernigoi. All. Zauli

VITERBESE: Bisogno; Marenco (30’st Ingegneri), Monteagudo, Riggio; Pavlev, Semenzato, Megelaitis, Rabiu (27’st Mungo), Devetak; Barillà (27’st Mastropietro); Jallow (21’st Marotta). A disp. : Dekic, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Mbaye, Montaperto. All. Lopez

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Reti: 17’pt Semenzato (V), 3’st Barillà (V) su rigore, 18’st Tribuzzi (C), 32’st Gomez (C),34' st D'Errico

Ammoniti: Tribuzzi (C), Cuomo (C), Marenco (V), D’Errico (C), Mastropietro (V), Riggio (V)