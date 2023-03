Seminari al Parco di Pitagora del Dipartimento di Matematica dell'Unical

Il DeMaCS – Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, in collaborazione con il Consorzio Jobel, avvia un programma di seminari presso il Museo e Giardini di Pitagora, a cura dei propri ricercatori. Il programma è stato ideato con cura per contribuire alla diffusione della cultura matematica e informatica: per allenare le giovani generazioni al ragionamento critico e all’individuazione di soluzioni