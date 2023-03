“RiviviAmo i luoghi di Crotone”. Le Pietre che Narrano ed #ioResto per il decoro urbano

Le associazioni “Le pietre che narrano…La conoscenza itinerante” ed #IoResto – cambiamo la città per non cambiare città - promuovono l’iniziativa “RiviviAmo i luoghi di Crotone”, con la quale si propongono di far riscoprire e rivivere i luoghi periferici da troppo tempo abbandonati e trascurati. "La nostra città è ricca di luoghi senza tempo - si legge in una nota delle associazioni - di racconti imbevuti di storia ed il Parco della Cittadinanza Attiva, sito nel quartiere Fondo Gesù, è uno di questi, una piccola oasi verde (Oarystis) che corre lungo il cavalcavia, all’ingresso nord della città di Crotone, un luogo che ha bisogno di tutti noi per ritrovare il suo splendore. L’appuntamento è per sabato 25 marzo, dalle ore 15.00, dove, con l’aiuto della cittadinanza, si proseguirà a dare vita al parco con sport, musica, giochi e conoscerne più a fondo la sua storia attraverso un tour itinerante, guidato dalle “Pietre che Narrano”, nel “bosco della memoria” e nel “giardino geologico”, accompagnato da racconti, immagini e pre-visioni future. Si invitano tutti alla partecipazione: prendiamoci cura della nostra città, insieme è meglio!". L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione della squadra della Pallavolo Crotone, dai ragazzi dell’Istituto Guido Donegani e della 1C Rosmini, scuola secondaria Anna Frank, plesso Principe di Piemonte, dall’associazione Virtual Agorà che proporrà la VR 3D video experience, dal Calabria Movie, da Edukrò, dalla Croce Rossa Italiana e dal Camper della Speranza. Come arrivare al parco: Via Giorgio La Pira - angolo Trav. II Achille Grandi (raggiungibile anche da Via G. Di Vittorio).