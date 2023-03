BioBimbi, l’Oro Verde di Calabria

Dal Parco Nazionale della Sila, l’olio nato da coltivazioni biologiche direttamente sulla tavola delle famiglie italiane per dare il meglio ai propri bambini. Ecco perché nasce “BioBimbi”, l’olio nato dal brand Nicolazzi fondamentale nell’alimentazione dei bambini e per abituarli a crescere grazie ad alimenti buoni. Per la preparazione dei pasti, ormai molte mamme scelgono il meglio, un olio di oliva creato appositamente per i più piccoli: più polifenoli, più qualità, più controlli. BioBimbi è un olio extravergine di oliva, biologico, puro, macinato a freddo, coltivato in ambienti sani e senza trattamenti e, soprattutto, calabrese e nelle dispense non può mancare. Delicato, fruttato ed adatto a tutta la famiglia.