La curia di Crotone aderisce alla Stazione unica appaltante della Provincia

CROTONE - La Curia arcivescovile aderisce alla stazione unica appaltante della Provincia di Crotone per l'assegnazione degli appalti. Nel pomeriggio del 22marzo, presso la Curia arcivescovile, è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, e dall’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, Angelo Raffaele Panzetta, la convenzione che disciplina la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, consentendone l’ottimale gestione delle relative procedure.

“La stazione unica appaltante – ha commentato Sergio Ferrari- rappresenta un esempio di buona prassi. Nel corso degli anni è divenuta per gli Enti aderenti un riferimento consulenziale che, di fatto, li ha accompagnati lungo tutto il percorso delle procedure di gara. La sottoscrizione, quest’oggi, della convenzione con la Curia crotonese è l’ulteriore conferma che si sta procedendo lungo la strada corretta, rimettendo al centro delle attività di coordinamento la Provincia, che finalmente svolge il suo ruolo di riferimento e sostegno per gli Enti locali e le comunità del territorio. Ringrazio Monsignor Panzetta e la Curia crotonese per aver riconosciuto con l’adesione alla Sua la capacità di quest’ultima di essere garanzia di responsabilità, serietà ed efficienza”.

Presenti il consigliere con delega alla Sua, Fabio Manica, il dirigente Alfonso Cortese, il funzionario Letterina Bompignano.