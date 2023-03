Incidente sulla consortile: ferite tre persone di Crotone e Pallagorio

CROTONE - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla Strada Consortile (zona ex Pertusola Sud). Due le vetture coinvolte una Citroën C3 ed una Fiat 500L. A bordo della prima la sola conducente una donna di Crotone, che veniva estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando provinciale insieme al personale sanitario del Suem118 che successivamente la trasferiva in ospedale. Nella Fiat 500L due occupanti, madre e figlio di Pallagorio, che sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli.