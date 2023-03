Raccolta differenziata, 23 nuovi mezzi ad Akrea per potenziare il servizio (Fotogallery)

CROTONE - “Questa è una giornata storica. Finalmente sono arrivati 23 mezzi nuovi che mai l’azienda municipalizzata ha avuto in tutta la sua storia”. A dirlo, con grande soddisfazione è Antonio Bevilacqua, presidente di Akrea che nella mattina del 23 marzo ha presentato ai cittadini i mezzi, nuovissimi e di ultima generazione. I veicoli sono stati aggiudicati dal Comune di Crotone con un finanziamento POR Calabria Fesr 2014-2020 per oltre un milione e quattrocentomila euro. Si tratta precisamente di quattordici costipatori, cinque vasche ribaltabili e quattro compattatori.

“Questi sono mezzi destinati a migliorare il servizio della raccolta differenziata – dice Bevilacqua - perciò con l’attrezzatura che è arrivata noi puntiamo a fare la raccolta su tutto il territorio comunale”. Infatti la percentuale di raccolta differenziata nei quartieri centrali, nei quali sono installate le isole ecologiche informatizzate, attualmente è al 22,5%.

“Il servizio sta andando bene – precisa il Presidente – e come azienda, con il credito di imposta stiamo pensando a fare un altro grosso lotto di queste isole ecologiche, ma anche l’amministrazione comunale sta provvedendo ad acquistare altre eco isole affinchè tutto il centro cittadino, per questo anno 2023, possa essere coperto dal servizio. Così da poter togliere anche i contenitori vecchi presenti in città da oltre 25 anni”.

In merito alla sensibilizzazione al corretto utilizzo delle isole ecologiche il Comune di Crotone si è già impegnato a potenziare la campagna di comunicazione, estendendola alle scuole e agli esercizi commerciali della città.

“Ci saranno sempre meno persone che arbitrariamente getteranno i rifiuti in mezzo alla strada se si va su tutto il territorio – asserisce Bevilacqua - perché tutti i cittadini saranno costretti ad adeguarsi al nuovo modo di conferire i rifiuti, evitando i cattivi comportamenti. Con l’impianto di Ponticelli chiuso per un problema tecnico abbiamo perso alcuni giorni a raccogliere tutti i rifiuti per strada. E questo non va bene, perché per funzionare la raccolta differenziata deve essere effettuata in modo regolare e continuo, senza interruzione di servizio”.

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha evidenziato: “Questo di oggi è un ulteriore incentivo a quel patto che abbiamo stabilito con i cittadini, la cui collaborazione resta fondamentale. Differenziare è nell’interesse di tutti. Il nostro obiettivo è quello di mettere Akrea e i suoi dipendenti nelle condizioni di poter operare al meglio”.

L'assessore all'ambiente Isabella Secreto ha annunciato: “Si intensificherà nei prossimi giorni la campagna di comunicazione alla cittadinanza, nelle scuole e coinvolgendo gli esercizi commerciali. L'obbiettivo è raggiungere un aumento significativo della raccolta differenziata in tempi brevi”.