Lotta agli sporcaccioni: a Cirò Marina multe per chi abbandona i rifiuti

CIRO' MARINA - Lotta serrata agli 'sporcaccioni' che abbandonano rifiuti nel territorio. Gli agenti della polizia locale dell’unità operativa, coordinati dal comandante di Salvatore Anania, nei giorni scorsi hanno individuato diverse persone responsabili di abbandono indiscriminato di rifiuti. Decine le sanzioni che i trasgressori si stanno vedendo recapitare, con importi fino ad 500 euro.

L’attività di accertamento delle violazioni in materia ambientale è iniziata nei primi giorni di marzo, in concomitanza dell’avvio del nuovo calendario della raccolta differenziata. L’intuizione degli uomini della neo-costituita Unità operativa della polizia Locale è scaturita dall’elevato numero di cittadini ancora restii a differenziare. Questa ritrosia causa un deficit per la percentuale di differenziata dell’ente, ma soprattutto un danno economico, oltre che ambientale.

Le attività di contrasto alle violazioni in materia ambientale, come auspicato dal Sindaco Ferrari, proseguiranno senza sosta nei prossimi mesi con l'obiettivo di abbattere il costante fenomeno delle discariche incontrollate sul territorio comunale.