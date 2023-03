Verso Latina-Crotone, Zauli chiede ulteriori certezze: "Atteggiamento e volontà di migliorarsi sempre"

"Fare sentire tutti importanti e lavorare in funzione dei playoff". Il tema è sempre lo stesso, e con la classifica ormai cristallizzata, per Zauli e il Crotone non resta che completare il percorso per arrivarci nelle migliori condizioni. Cinque tappe ancora alla fine, e l'allenatore preme sull'acceleratore per arrivare alla soluzione migliore sia per quanto riguarda l'assetto che la scelta degli uomini, che passerà anche attraverso le rotazioni, che però Zauli annuncia sempre minori visto che man mano si dovrà arrivare a scelte robuste, solide, nette.

"Mi auguro che l'approccio mentale sia diverso rispetto al primo tempo contro la Viterbese, per poi analizzare i pregi e i difetti per migliorarli - spiega -. So benissimo che la mia squadra non è quella del primo tempo contro la Viterbese. Mi allarma il giusto perchè sappiamo il valore della squadra. E bisogna cercare di essere sempre più squadra, e queste partite sono fatte per vincerle, perchè aiuta ad accrescere le certezze e le consapevolezze".

La missione è chiara: "Cerco di far sentire tutto importanti - specifica - ma prima o poi ci saranno le scelte e quelle dovranno essere accettate. Dovrò essere bravo io, ma anche loro. Ognuno di loro si deve creare le proprie motivazioni, l'obiettivo di migliorarsi. Se tutti noi facciamo questo la partita verrà fatta con maggiore attenzione ci sarà la crescita esponenziale che stiamo cercando".

Sulla strada del Crotone c'è il Latina, avversaria di buon livello: "Il Latina è una squadra costruita per puntare ai playoff. Composta da ottimi giocatori, sono in piena lotta e ci aspettiamo una squadra determinata. Ma mi fermo qui e continuo a guardare dentro al nostro spogliatoio, perchè mi aspetto da parte dei miei ragazzi l'atteggiamento e la volontà di migliorarsi sempre di più".

A Latina saranno assenti gli infortunati Mogos, Cuomo, Awua, Papini e Kargb o, impegnato con la propria nazionale. In dubbio anche Petriccione, che ha accusato un fastidio da monitorare. Una piccola emergenza che offre ulteriori chanche di rotazioni. "Questo potrebbe essere un modo per provare cose diverse. A livello di assetto mi piace la possibilità di poter avere più soluzioni, perchè una squadra come la nostra deve e può farlo in entrambi i modi". Sulle rotazioni, Zauli chiarisce il concetto: "Ci può essere qualche variazione, ma non eccessiva. Perchè ci siamo lasciati alle spalle il triplice impegno in una settimana e d'ora in avanti ci avviamo verso gli spareggi, e in questa direzione bisogna costruire un blocco più definitivo. Ci potranno essere alcune variazioni, ma poche rispetto a quanto fatto fino ad ora".