Consiglio comunale: Salvo Riga costituisce il gruppo di Azione. 'In aula opposizione costruttiva'

Azione, il partito di Carlo Calenda, sarà rappresentato nel Consiglio comunale di Crotone. A costituire il nuovo gruppo sarà il consigliere comunale Salvatore Riga, eletto nel 2020 nella lista civica ‘Insieme si può Krotone’ a sostegno della candidatura del sindaco Enzo Voce. Tuttavia, con il passare dei mesi, ha via via preso le distanze dalla coalizione di maggioranza ponendosi in netto contrasto con l’amministrazione e il sindaco Voce. Da ultimo era transitato nel gruppo misto.

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Azione del consigliere comunale Salvatore (Salvo) Riga” annuncia in una nota il segretario provinciale del partito Carla Capocasale. “La sua esperienza professionale nel settore energetico e la conoscenza delle tematiche più importanti legate allo sviluppo della nostra città saranno fondamentali per consentirci di partecipare in modo più incisivo alle questioni aperte che riguardano temi vitali come la bonifica, l’approvvigionamento idrico e le gestione della rete, la ricostruzione di una visione e di un’identità della nostra città. Salvo Riga - aggiunge quindi Capocasale - sarà portatore per noi di questi valori all’interno dell’assise comunale e ci auguriamo che altre persone, altrettanto valide e capaci, possano contribuire con lui alla formazione ed alla crescita del gruppo di Azione”.

La segretaria specifica, comunque, che quella di Azione in consiglio comunale “sarà un’opposizione sempre aperta e costruttiva, tesa a garantire solo il benessere della città” e che “insieme agli alleati di Italia Viva, lavoreremo alacremente per la nascita di un nuovo gruppo dirigente, forte, preparato e lungimirante”. Fino a pochi mesi addietro nell’assise attualmente il partito di Renzi era rappresentato dalla consigliera Giada Vrenna. Allo stato da nessuno.

Dal canto suo Salvo Riga spiega che “il mio ingresso in Azione segna l’inizio di una nuova fase per me, nel mio ruolo di rappresentante dei cittadini all’interno della compagine consiliare. Siamo in una fase di ricomposizione degli spazi politici, pertanto è necessario che anche la città di Crotone sia ben rappresentata all’interno delle organizzazioni politiche ad ogni livello. L’intento è quello di uscire da una dimensione meramente territoriale per abbracciare una dimensione nazionale. Non possiamo continuare a rappresentare solo noi stessi, ma dobbiamo far parte di un progetto nazionale ed europeo”.

Per il neo consigliere di Azione “il nostro territorio vive condizioni che da tempo ne bloccano lo sviluppo, prima fra tutte la vertenza della bonifica degli ex siti industriali, il mancato sviluppo del porto, e la necessità di avere una nuova governance territoriale per affrontare i temi dello sviluppo industriale e turistico. Siamo quindi all’inizio di una nuova sfida per Azione, ma anche di una sfida che Azione lancia alla città di Crotone: quella di essere sempre all’altezza del suo passato e tesa verso il futuro”.