La nuova prefetta Ferraro: territorio difficile, ma non mettiamoci paura, saremo a fianco dei cittadini

CROTONE - “So di essere arrivata in un territorio difficile, conosco le problematiche ma non mettiamoci paura. Quando si fa un lavoro che appassiona che piace non c'è niente che possa spaventare. E la Prefettura sarà sempre al fianco dei cittadini per superare i problemi”.

Si è presentata in questo modo ai giornalisti Franca Ferraro, 64 anni, nuova prefetta di Crotone. In carica dal 13 marzo, la prefetta Ferraro proviene da L'Aquila dove ha ricoperto gli incarichi di capo d gabinetto del prefetto e poi di vice prefetto e di vicario. Subentra a Maria Carolina Ippolito trasferita ad Enna.

“Sono arrivata a Crotone in momento difficile in momento in cui dolore e speranza si accomunavano – ha detto la prefetta Ferraro riferendosi al naufragio di Cutro -. Io vengo da L'Aquila dove ho vissuto la tragedia del terremoto e dove dolore e speranza mi appartengono come persona e funzionario. Qui nei giorni scorsi ho visto la speranza nei ragazzi che hanno partecipato alla giornata della memoria e dell'impegno. Io farò il possibile e l'impossibile per fare quello che la cittadinanza mi chiede. La Prefettura sarà punto riferimento per cittadini. Vedete, io sono sempre con un quadernino per segnare le richieste. Potete scrivere al prefetto e la risposta sarà fornita.”.

Il nuovo Prefetto di Crotone, che ha annunciato l'intenzione di incontrare il tessuto economico della città e soprattutto di andare nelle scuole, ha spiegato che chiederà al Ministero dell'ambiente notizie circa l'incarico di commissario alla Bonifica dell'area industriale che era stato affidato alla prefetta Ippolito. Insieme al nuovo Prefetto a Crotone è arrivato anche il vicario: si tratta di Francesco D'alessio.