Atletica, Antonio Carvelli tra i protagonisti alla Maratona di Roma

Domenica 19 marzo si è tenuta la ventottesima edizione della Maratona di Roma che ha fatto segnare il record di iscritti con quasi 30 mila runners ai nastri di partenza. Per la cronaca la vittoria è andata al marocchino Taoufik Allam che ha chiuso la distanza dei 42 km in 2h07’43”. Al femminile la prima donna a tagliare il traguardo è stata la keniana Betty Chepkwony in 2h23'01".

Il crotonese Antonio Carvelli tesserato G.S.Interforze Torino era presente all'evento capitolino per l'ennesima volta, ed emozionato ha spiegato così la sua gara: "Roma è Roma. Ne ho fatte di maratone, ma correre nella storia è tutta un'altra cosa. Potrei forse dire che se non corri la maratona di Roma almeno una volta nella vita non sei un vero runner italiano.

Oggi c'erano davvero tutte le condizioni per correre bene.

Dal clima perfetto all'atmosfera che ti faceva respirare il pubblico che è stato davvero molto partecipe per non parlare dell'emozione alla partenza con il passaggio delle frecce tricolore.

C'è stato giusto un piccolo neo ed incidente di percorso con l'organizzazione, visto che il cordone di sicurezza che teneva il primo blocco di corridori ai nastri di partenza dove ero posizionato non si è staccato per tempo allo sparo dello start e per poco non finivamo a terra tutti quanti, per il resto gara perfetta. Ho fatto né più né meno di ciò che mi aspettavo chiudendo in 3h00'30". In quattro mesi ho portato a termine ben 4 maratone e il mio fisico è già abbastanza provato". Per i prossimi impegni nazionali giusto qualche giorno di riposo e poi si inizierà a lavorare per il prossimo obiettivo, la mezza maratona di

Lucca.