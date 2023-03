Pallanuoto serie B, l'Auditore Crotone attesa dalla sfida al vertice a Salerno contro l'Arechi

Si avvicina il big match. Nella tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B la Rari Nantes L. Auditore sarà ospite presso la Piscina comunale “S. Vitale” di Salerno della Rari Nantes Arechi Salerno, attualmente seconda in classifica con 28 punti. Una partita che rappresenta lo snodo cruciale, per entrambe, del campionato. Troppo importante per entrambe le formazioni arrivare primi in classifica, visto che il vantaggio del campo nella semifinale playoff e nella eventuale finale sarebbe sicuramente un dettaglio non da poco.

Entrambe le squadre arriveranno all’incontro deluse, amareggiate, arrabbiate per le sconfitte patite nell’ultima giornata di campionato, rispettivamente contro l’Academy Ortigia Siracusa e i Muri Antichi Catania. Un risultato negativo, sia per Crotone che per Salerno, rappresenta e rappresenterà una perdita di opportunità: i pitagorici quella di allungare sulla seconda in classifica mentre i salernitani di scavalcarli.

Il valore dei campani è di assoluto livello, notevole e riconosciuto da tutti. Un roster con trascorsi da serie superiori che compone una squadra abituata a giocare a livelli altissimi e scontri importanti come quello che si disputerà sabato a Salerno. Ben preparati fisicamente e ottimamente organizzati in acqua.