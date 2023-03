Pallavolo serie B2, grande attesa per il derby di domenica tra Crotone e Torretta

La Pallavolo Crotone pressa con appena tre punti da recuperare il primato della Zafferana, un missione che vuole portare fino in fondo provando eventualmente a catapultarsi al vertice in caso di spiragli interessanti. Allo stesso modo la Fidelis custodisce l’ambizione di rimanere più in alto possibile provando a scalare ulteriormente una classifica che consente irruzioni ancora più nobili. Bastano questi ingredienti per alimentare l’attesa di una sfida particolarmente attesa e sentita. Vissuta anche con dinamiche differenti visto che la linearità e continuità della Pallavolo Crotone ha fatto da contraltare a step più disomogenei della Fidelis, la quale ha dovuto affrontare anche un triplice avvicendamento in panchina. Da Soffici a Schiavo per arrivare a Neri, tre coach seduti sulla panchina per ragioni diverse, ma che non hanno inficiato il percorso della squadra, brava ad assorbire questi accadimenti nonostante l’aggravio di un numero risicato di disponibilità nel roster soprattutto nelle ultime settimane. Tante motivazioni, tante ingredienti per un derby sentito e atteso.