Sistemati i locali per il ricovero dei detenuti in ospedale

CROTONE - Sono ritornati agibili i locali per il ricovero dei detenuti nell’ospedale di Crotone. Lo avevano comunicato già dall’Asp di Crotone tre giorni dopo dopo la notizia dell’inagibilità per via di alcuni problemi alla rete idraulica. Ora la conferma che sono state eseguiti arriva anche dal sopralluogo svolto nella mattina del 24 marzo, dal garante dei detenuti, Federico Ferraro, alla presenza della direttrice dell’istituto penitenziario di Crotone, Caterina Arrotta, del Comandante pro tempore di Polizia Penitenziaria, commissario Francesco Tisci, e del Comandante del Nucleo traduzione e piantonamento, commissario Gaetano Megna.