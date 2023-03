Inaugurato a Steccato di Cutro monumento dedicato a vittime naufragio

“Alla memoria dei morti ed ai sopravvissuti sia dedicato ogni giorno un nostro pensiero ed un nostro atto di amore. Questo naufragio ci serva da monito ad impedire che trafficanti e scafisti di esseri umani senza scrupoli possano mettere a rischio la vita di migranti disperati”. E' questa la parte principale della lunga iscrizione posta su un monumento dedicato al naufragio accaduto un mesa fa ed inaugurato questo pomeriggio in piazzale Africa a Steccato di Cutro. A scoprirlo sono stati il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso insieme al sottosegretario agli interni, Wanda Ferro, ed a due sopravvissuti al naufragio.

Si tratta di una stele commissionata dall'Amministrazione comunale di Cutro nella quale si ricorda anche che il naufragio "ci richiama ad esercitare il senso di umanità, di solidarietà ed accoglienza nel nime del prossimo e del più alto ideale di fratellanza umana".

“Questo monumento – ha detto il sindaco Ceraso - sta a significare che noi i riflettori non li abbasseremo mai. Sarà a ricordo di quello che è successo per ribadire la solidarietà e l'accoglienza del popolo di Cutro”. L'onorevole Wanda Ferro ha ribadito: “Cutro è simbolo di una politica migratoria che deve vedere l'Unione europea farsi carico intervenendo al più presto, ad esempio, sulla Tunisia da dove provengono i flussi degli ultimi mesi”. Il sottosegretario ha ribadito la linea del governo: “Non dobbiamo metterci nella coda di chi mostra umanità fino al giorno in cui arrivano ad una banchina, ma pensare che c'è il giorno dopo e quello dopo ancora. Dobbiamo lavorare per una integrazione giusta, una migrazione regolare contingentata attraverso flussi sicuri e liberi. Ai familiari ed sopravvissuti ho augurato di non trovare solo la solidarietà fino alla banchina del porto, ma trovare dal giorno dopo le condizioni di una vita che sia vita”. Dopo l'inaugurazione del monumento, nella chiesa della Santissima Annunzia di Cutro si è svolto il concerto solenne in memoria delle vittime del naufragio tenuto dall'Orchestra sinfonica della Calabria diretta dal maestro Alberto Veronesi.