Occhiuto: la Giunta stanzia i primi 3 milioni per l'adeguamento dello stadio di Catanzaro

Tre milioni di euro oggi, il resto la prossima settimana. La dotazione finanziaria per la ristrutturazione del Ceravolo è assicurata. Garantisce la Regione che ha deliberato un primo finanziamento per l'avvio dei lavori necessari ad adeguare lo stadio catanzarese dopo il salto di categoria. "La promozione dell'Unione sportiva Catanzaro in serie B è una bella notizia per la Calabria e per tutto il Sud. Anche il mio governo regionale - annuncia il presidente Roberto Occhiuto - festeggia questo importante evento. E lo fa, questo il nostro stile, in modo concreto".