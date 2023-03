Latina-Crotone, il rammarico di Zauli: "Potevamo vincerla, ma mi è piaciuto l'atteggiamento"

Il rammarico è in quella doppia situazione di vantaggio non gestita che ha precluso la possibilità di fare il blitz a Latina e aggiungere altri punti ad una classifica comunque cristallizzata. Poco male, anche perchè Lamberto Zauli si porta dietro alcune note positive dalla trasferta laziale: "Il rammarico è quello di non aver controllato la doppia situazione di vantaggio, dato che c'era anche la sensazione del dominio. Bravi loro a riprenderla ma noi dovevamo essere più scaltri e compatti. Invece abbiamo permesso di farci riacciuffare".

La prestazione ha comunque soddisfatto il tecnico, il quale ricercava alcune situazioni da approfondire da qui in avanti: "La squadra ha provato a giocare ed ha disputato anche una buona partita a livello tecnico. Peccato non essere riusciti a tenere il vantaggio in entrami i casi, ma mi è piaciuto l'atteggiamento iniziale e la voglia di vincerla fino all'ultimo secondo".

Le tappe alla fine della stagione regolare restano quattro, e nei prossimi appuntamenti l'allenatore vorrà vedere lo stesso atteggiamento e voglia: "Dobbiamo insistere sulla necessità di disputare buone partite e mantenere un atteggiamento positivo. Perchè affrontandole così potremo analizzarle più seriamente in funzione dei playoff, dove ci giocheremo da protagonisti la promozione in serie B".

In questa fase del torneo il tecnico sta dosando le energie di molti 'big' e tra questi Chiricò: "Mino per noi è importantissimo - spiega - e visto che fin qui ha fatto benissimo oltre che disputato tante partite è una situazione da gestire anche perchè gioca facendo tanti scatti. Il compito mio e quello dello staff è di portarlo al top ai playoff".