Pallanuoto serie B, l'Auditore sbanca Salerno nello scontro al vertice e fa il vuoto alle sue spalle

Un blitz da serie A. Un colpo che vale una mezza ipoteca sul traguardo più ambito. Certo, le giornate all'orizzonte sono ancora tante e occorre tenere la barra dritta, ma il successo confezionato dalla Rari Nantes Auditore vale pesantemente nelal corsa alla promozione. Un piccolo-grande capolavoro compiuto nella tana della diretta concorrente, quell'Arechi Salerno che si è dovuta arrendere al cospetto della formazione crotonese in un match di altissima intensità ed equilibrio vinto per un solo gol di scarto. E che permette all'Auditore di allungare ad un +5 che rappresenta un ottimo viatico.

9-8 il risultato finale (2-2,5-3,0-1,2-2) e urlo finale che ha sancito l'affermazione del 'sette' allenatore da Arcuri bravo a cestinare il passo falso della settimana precedente contro l'Ortigia e presentarsi nella vasca campagna con l'atteggiamento feroce e personalità da grande squadra. Componenti che hanno permesso di domare le velleità campane e incamerare un successo pesantissimo in ottica promozione. “Partita molto dura con la posta in gioco molto alta – commenta il difensore centrovasca - Massimo Giacoppo - ma abbiamo avuto un ottimo approccio mentale e nonostante qualche errore siamo rimasti concentrati fino alla fine, anche se non eravamo al top della forma, ma a questo abbiamo sopperito con una buona preparazione alla gara e una buona gestione dell'incontro. Siamo molto contenti della nostra prestazione, contro una squadra forte e preparata”. Questa la formazione della Rari Nantes.: Sibilla, Amatruda, Abela, Zovko(1), Cusmano R.(6), Tkac(1), Giacoppo M., Giacoppo E., Ursino, Candigliota, Gerace, Caliogna(1), Palermo.