Serie C, succede tutto nella ripresa: gol, emozioni e un punto. Il Crotone fa 2-2 a Latina con Vitale e Carraro

Un tempo di sbadigli, un altro divertente e ricco di reti. Il Crotone torna da Latina con un pareggio che contiene alcune cose buone, altre meno, in un processo di avvicinamento i playoff che restano l’obiettivo stagionale, da attendere vivendo al massimo dell’attenzione e atteggiamento le partite che restano.

Lamberto Zauli torna al recente passato e ripropone il 4-2-3-1 con cui aveva cominciato la gestione. In difesa Calapai e Giron sugli esterni e Golemic con Gigliotti in mezzo. In mediana Petriccione recupera dal fastidio al ginocchio e agisce con Vitale mentre in attacco alle spalle di Gomez operano Tribuzzi, D’Errico e D’Ursi. Cinferna tra i pali per Branduani, sempre nell’ottica di quella valutazione complessiva di tutto il roster invocata dall’allenatore.

Se il Crotone ha ormai esaurito l’aspetto legato alla classifica, con il secondo posto ormai acquisito definitivamente, il Latina ha ancora abbondanti motivazioni per tenere viva l’ambizione dei playoff. Il match ha dunque una sua ‘validità’, anche perché in casa rossoblù il periodo resta comunque importante ai fini di una missione playoff che andrà assaltata con maggiori certezze e una condizione da portare al top.

Eppure i contenuti della prima frazione non offrono sussulti di particolare rilievo, Il palo (ma in fuorigioco) colpito da Gomez in avvio di partita lascia supporre un’andatura con l’acceleratore pigiato, ma in realtà emozioni e colpi di scena latitano. Il Crotone prova a tenere alto il ritmo senza però generare pericoli o situazioni ghiotte, contestualmente i pontini cercano di rispondere con l’identica volontà trovando però la strada sbarrata.

Ad infiammare il match è la prodezza dalla distanza di Vitale in apertura di secondo tempo che da oltre 25 metri trova un sinistro chirurgico che termina nell’angolino e porta in vantaggio i rossoblù. Il pasticcio provocato da Gigliotti che alleggerisce in maniera improvvida verso Branduani viene ‘graziato’ da Ganz che si avventa sulla palla ma spedisce fuori. Il pareggio è però nell’aria e il Latina trova il jolly grazie alla prodezza di Riccardi che dal vertice destro si aggiusta la sfera e disegna una parabola ‘a giro’ imprendibile per Branduani. La girandola delle emozioni prosegue, col Crotone che mette di nuovo la freccia con il mancino perfetto di Carraro (entrato pochi minuti prima), bravo a concludere una azione avviata proprio dal mediane e conclusa dopo un pregevole scambio con Calapai. Il botta e risposta continua senza sosta e questa volta riporta a galla il Latina grazie alla fortuita e clamorosa autorete di Golemic che nel tentativo di ammortizzare una conclusione sbilenca di Ganz spiazza di testa Branduani proteso sul palo opposto.

LATINA 2

CROTONE 2

MARCATORI: 6’st Vitale (C), 18’st Riccardi (L), 22’st Carraro (C), 26’st aut. Golemic (L)

LATINA: Tonti; De Santis, Esposito, Calabrese; Sannipoli, Di Livio (31’st Barberini), Amadio, Pellegrino (1’st Riccardi), Carissoni (31’st Furlan); Ganz (42’st Belloni), Rosseti (23’st Fabrizi). A disp.: Cardinali, Giannini, Cortinovis, Celli, Gallo, Peschetola, Bordin. All. Di Donato

CROTONE: Branduani; Calapai (42’st Spaltro), Golemic, Gigliotti, Giron; Petriccione (17’st Carraro), Vitale; Tribuzzi (17’st Chiricò), D’Errico, D’Ursi (33’st Pannitteri), Gomez (33’st Cernigoi). A disp.: Dini, Lucano, Bove, Crialese, Ranieri. All. Zauli

ARBITRO: Gemelli di Messina

AMMONITI: Pellegrino (L), Petriccione (C), Calabrese (L), Golemic (C)