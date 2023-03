Calcio dilettanti, il derby tra Cutro e CotroneiCaccuri non iniziato per aggressione agli ospiti: due feriti il bilancio

Doveva essere un derby di colore, calore e pieno di contenuti emotivi visti i rispettivi obiettivi in corso d'opera da raggiungere. Ed invece si è trasformato in una partita 'fantasma', nel senso di match mai iniziato per l'aggressione perpetrata ai danni della compagine ospite. Era in programma al comunale di Cutro domenica 26 marzo, la sfida contro il CotroneiCaccuri, una sfida in realtà mai cominciata.

È infatti di due feriti il bilancio dell'aggressione avvenuta prima della gara di calcio tra Cutro e CotroneiCaccuri valida per il campionato di promozione calabrese.

L'aggressione nei confronti della squadra ospite del CotroneiCaccuri è avvenuta prima della gara ed è stata denunciata dalla società silana con un post sui social in cui si parla di "una vile e premeditata aggressione ai danni dell'Asd CotroneiCaccuri all'ingresso dello stadio comunale" che "è stata consumata, con schiaffi, spintoni, minaccia ed addirittura con un bastone di legno appuntito puntato e spinto con forza alla gola del mister Parentela".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cutro che, in attesa della querela da parte delle vittime, stanno procedendo per identificare i responsabili dell'aggressione.

"Nella città “solidale" di Cutro oggi purtroppo è stata scritta una pagina nera che offende la storia e le nobili tradizioni dell'intera comunità Cutrese" scrive ancora la società del CotroneiCaccuri. L'aggressione, infatti, è avvenuta proprio mentre a Cutro si stava celebrando la memoria delle vittime del naufragio avvenuto esattamente un mese fa.

"Il tutto è avvenuto nonostante fossero state informate tutte le preposte Autorità, si legge ancora - ma purtroppo è successo ciò che in un un normale e civile territorio non dovrebbe mai succedere". Ignote le cause del gesto, seppure evidentemente ci fossero state delle segnalazioni, almeno da come si evidenzia dal post della squadra ospite. Di fatto la partita non ha mai avuto inizio.