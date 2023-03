Naufragio migranti, omaggio della Lega Pro di calcio alle vittime di Steccato di Cutro

La Lega Pro, rappresentata dal presidente Matteo Marani, presente domenica a Catanzaro per premiare i giallorossi promossi in B, ha reso omaggio alle vittime del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso, recandosi alla spiaggia di Steccato di Cutro. Dopo alcuni minuti di profondo raccoglimento, sono stati lasciati un gagliardetto ed una maglia della Lega Pro ai piedi della croce realizzata sulla spiaggia con i pezzi del relitto del caicco. “Un grande riconoscimento va a tutta la gente calabrese, da Crotone agli altri centri per la sensibilità e l’umanità dimostrate” dice il presidente della Lega Pro.