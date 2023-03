'RiviviAMO i luoghi di Crotone' musica, sport e giochi al parco della Cittadinanza Attiva (Fotogallery)

CROTONE - Lo scorso 25 Marzo si è tenuta l'iniziativa “RiviviAMO i luoghi di Crotone” promossa dalle associazioni #IoResto e 'Le pietre che narrano…la conoscenza itinerante', sostenuta dall'amministrazione comunale ed in collaborazione con la società Akrea.

Al fine di valorizzare i luoghi della nostra città le due associazioni hanno ripopolato il Parco della Cittadinanza Attiva, nel quartiere Fondo Gesù - piccola oasi verde che corre lungo il cavalcavia all’ingresso nord della città di Crotone - in un pomeriggio di musica, sport e momenti culturali per grandi e piccini.

"Abbiamo la fortuna di vivere in una città che, malgrado le ferite inflitte al suo territorio, ha ancora riserve di bellezze naturali e storiche che dobbiamo saper riconoscere, tutelare, vivere e valorizzare - ha detto Gianni Pitingolo, dell'associazione #IoResto - e tra queste c’è senz'altro il Parco della Cittadinanza Attiva. In un pomeriggio illuminato dal sole e dal vivace e festoso vociare dei bambini, il Parco nel quartiere Fondo Gesù con sport, musica, giochi è stato teatro di un tour itinerante - racconta Pitingolo - guidato da 'Pietre che Narrano' nel “bosco della memoria” e nel “giardino geologico” e da un tour virtuale, un viaggio in 3D realizzato dall’associazione 'Virtual Agorà' che ci ha condotti alle radici di Crotone, ai tempi della Magna Grecia per incontrare il più illustre conterraneo Pitagora".

All'evento ha partecipato la squadra della Pallavolo Crotone nonchè i ragazzi dell’Istituto Guido Donegani della 1C Rosmini, scuola secondaria Anna Frank, plesso Principe di Piemonte guidati dalla Prof. Rita Piperissa; la 1B della Giovanni XXIII guidati dalla Prof. Anili; ma anche tante associazioni quali Calabria Movie, Edukrò, Croce Rossa Italiana, comitato di quartiere Fondo Gesù nel cuore, Camper della Speranza e Virtual Agorà che, attraverso la VR 3D video experience, ha proposto un viaggio virtuale nell’antica Kroton.

"Prendersi cura delle persone e dei luoghi è un piccolo ma importante gesto - conclude Pitingolo - un gesto che può renderci un po’ più responsabili e custodi di un bene comune, patrimonio di tutti".