Prevendita Crotone-Taranto, biglietti in Curva a 5 euro: il club chiama a raccolta i tifosi

A partire dalle ore 10 di mercoledì 29 marzo , prende il via la vendita dei biglietti per Crotone-Taranto, gara valevole per la 35ª giornata di Serie C in programma domenica 2 aprile alle ore 17.30 allo stadio Ezio Scida.

Per questa gara si potranno acquistare i biglietti per il settore Curva Sud a 5 euro. Con 15 euro si entrerà in Tribuna scoperta centrale (12 euro quella Laterale), 20 euro nella Tribuna principale Alta, 25 in quella principale Centrale. 35 euro per la Tribuna Vip e 50 quella SuperVip.

Una chiava volontà da parte del club di chiamare a raccolta quanto più possibile i propri sostenitori nella marcia di avvicinamento ai playoff, ricreando entusiasmo e ambiente ideale proprio in prospettiva degli spareggi di maggio.