Naufragio migranti: convocata udienza per incidente probatorio

CROTONE - Si svolgerà in cinque giornate presso il Tribunale di Crotone l'incidente probatorio per il procedimento contro tre dei presunti scafisti del caicco naufragato a Cutro il 26 febbraio scorso. A seguito dell'avvenuta notifica a tutte le parti in causa (compresi i migranti che dovranno rendere le loro dichiarazioni e lo scafista arrestato in Austria) l'udienza è stata convocata dal gip Michele Ciociola per i giorni 5, 7, 12, 17 e 29 aprile.

Il procedimento riguarda tre delle quattro persone arrestate per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, omicidio e lesioni colpose e disastro colposo. Si tratta di due turchi, S.F. di 50 anni e G.U. di 28 anni che è stato arrestato in Austria lo scorso 8 marzo, e di un pakistano A.K di 25 anni. Con loro è stato arrestato anche un minorenne H.I., pakistano di 17 anni, per il quale l'incidente probatorio si è già svolto presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro.