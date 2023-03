Per i 100 anni dell'Aeronautica militare festa anche alla base radar di Crotone (Video)

CROTONE – I 100 anni dell'Aeronautica militare italiana sono stati celebrati anche nell'unico sito operativo della Calabria: la base radar di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Una festa celebrata anche dal propizio vento di tramontana che non ha guastato la piccola cerimonia organizzata dalla 132esima squadriglia radar comandata dal capitano Gennaro Pinto. Alla presenza de prefetto Franca Ferraro, del sindaco Vincenzo Voce e di tutti i vertici delle forze dell'ordine, il comandante Pinto - dopo la lettura del discorso del Capo di Stato maggiore dell'aeronautica, Luca Goretti – ricordando gli eventi bellici in atto in Ucraina ha evidenziato: “Il conflitto tra Russia e Ucraina ha improvvisamente messo in discussione quello stato di pacifica convivenza in Europa, che si riteneva oramai acquisito. In questa cornice la nostra forza armata è stata chiamata a fornire con rinnovato vigore il proprio contributo alla sicurezza dei confini dell’alleanza atlantica. la situazione continuerà a richiedere un impegno straordinario che, presumibilmente, non si esaurirà nel breve termine, ma sono certo che il personale in azzurro continuerà a rispondere

con la professionalità e l’abnegazione che da sempre lo

contraddistinguono, affrontando con responsabilità e senso del dovere ogni difficoltà, senza mai perdere di vista il superiore interesse comune”.

A questo propositi il capitano Pinto ha ricordato l'attività che svolge la base radar di Crotone nel sistema di difesa aerea. Una struttura militare che esiste fin dalla Seconda guerra mondiale ma che da 40 anni è attiva nella difesa dello spazio aereo con un raggio di azione che si estende dal Tirreno fino alle coste greche e dell'ex Jugoslavia. “L'importanza di questa base – ha detto il comandante - è fondamentale: siamo una delle 13 squadriglie radar sul territorio nazionale che si occupano di proteggere lo spazio aereo italiano da qualsiasi ostilità. È un presidio significativo per la Calabria perché noi, insieme al distaccamento di Montescuro, siamo le uniche due basi dell'Aeronautica nella regione: la differenza è che la base di Crotone, avendo un sensore radar che si occupa di difesa aerea è l'unico sito aeronautico operativo in Calabria”.

Prima del brindisi con tutti gli invitati il comandante Pinto ha sottolineato: “Cento anni di aeronautica significano un passo fondamentale della nostra storia. La sfida che verrà sarà quella più importante perché passeremo dallo spazio aereo a quello che va oltre, ai satelliti, allo spazio. Ai miei uomini, ai miei capi, all'aeronautica italiana auguro cento, mille anni di cose belle”.

Alla celebrazione hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Arma Aeronautica della sezione di Crotone intitolata al sergente maggiore Antonio Mamone.