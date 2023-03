Morta donna di Crucoli coinvolta in un incidente sulla 106 a febbraio

E' deceduta dopo oltre un mese di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Catanzaro, Maria Zacometti, la donna di 74 anni di Crucoli coinvolta il 13 febbraio scorso in un incidente stradale sulla SS106.

La donna viaggiava insieme al compagno, C.A., di 76 anni di Crucoli, quando la loro auto, per cause, in corso di accertamento, è finita contro un muretto ai bordi della Statale 106 nei pressi del bivio del Monumento ai Fratelli Bandiera nel comune di Crotone. Dopo essere state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco i due erano stati affidate ai sanitari del Suem 118 che li avevano portati, in codice rosso, all'ospedale di Crotone. Quindi la donna era stata trasferita all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro le sue condizioni dopo una iniziale ripresa, si sono aggravate negli ultimi giorni e martedì 28 marzo è deceduta. Migliorano, invece, le condizioni dell'uomo che è ricoverato all'ospedale della Annunziata di Cosenza.