Schubert e Brahmas, la pianista Ventrella si è esibita all'auditorium dell'O.Stillo

Il Romantico puro di Schubert e Brahms, con una leggera puntata sull’Impressionismo Debussiano, è stato il tema dominante del recital che la pianista Rebecca Rita Ventrella, ha tenuto nell’Auditorium del Liceo Musicale “O.Stillo” di Crotone nell’ambito della Stagione Concertistica 2023 “L’Hera della Magna Grecia” VI Edizione della Società Beethoven Acam di sabato 25 marzo. Il programma comprendeva F. Schubert - “Sonata D568 in mi bem. Magg.” , C. Debussy - “Images I” , J. Brahms - “Vklavierstücke op. 118”, una lettura poetica, quella presentata dalla Ventrella, che esaltava la concettualità delle opere presentate. Fluidità, fraseggio declamato ma mai retorico, freschezza d’ispirazione e fantasia coloristica sono state alcune delle caratteristiche più evidenti del recital della Ventrella, che hanno trovato il loro apice nell’esecuzione di “Vklavierstucke op. 118” di Brahms, la cui forza evocativa era restituita in tutta la portata espressiva.