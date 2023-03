Pesca Sportiva, l'Isola Ambiente apnea sul podio a Palmi

Un altro grande risultato per il gruppo sportivo di Pesca Sportiva dell’Isola Ambiente Apnea, che nello scorso fine settimana ha conquistato il podio alla 41ª edizione ‘Città di Palmi’, selettiva di pesca sportiva in apnea Memorial Ninni De Bruno. I 52 concorrenti hanno dovuto faticare per portare a peso le poche prede in questa splendida cornice calabra. Eccellente battesimo del mare per il nuovo atleta Daniele Melidoni, che con un mix di tecniche sul filo dei 30 metri è riuscito a cattura 2 grosse prede guadagnando l’oro. Bene anche il campione Franco Calabrese, IV in posizione. Gli atleti capitanati dal direttore tecnico Raffaele Loprete dimostrano qualità tecniche su tutti i fondali ed in tutti i campionati. Prossimo appuntamento regionale a S. Nicola Arcella per la seconda prova stagionale. Da sottolineare che il gruppo sportivo isolitano è impegnato dal primo momento e lo è tuttora nell’emergenza e soccorsi relativi al naufragio di Steccato di Cutro costato la vita ad oltre novanta persone. Un impegno e sensibilità che eleva ulteriormente il pregio e la capacità di un gruppo bravo non soltanto sul campo di gara, ma anche e soprattutto oltre.